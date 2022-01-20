Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на вопрос, может ли победа Антона Бабикова на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Слова Васильева цитирует портал «Спорт день за днем».

«Менять состав уже невозможно. Пятерка участников в мужской команде названа и определена в заданные сроки. Теперь уже поздно переигрывать», — сказал Васильев, добавив, что все условия были известны заранее.

«Даже если бы Бабиков выиграл весь этап в Антхольце, это ничего не изменило бы. Другое дело, что отчаиваться Антону рано. Он запасной», — добавил Васильев, добавив, что всегда может произойти так, что из запаса нужно выходить на замену, а в сборной не до конца все ясно с Эдуардом Латыповым..

По мнению Васильева, если все сложится, то Бабиков будет готов выступить на Олимпиаде.