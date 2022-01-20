Российская фигуристка Софья Акатьева выступила с короткой программой на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске.

Акатьева начала программу с чистого исполнения каскада из тройного акселя и тройного тулупа. Затем фигуристка чисто прыгнула двойной аксель и тройной флип — обязательные прыжки для юниорок в короткой программе. Все непрыжковые элементы фигуристка исполнила на четвертый уровень.

Акатьева получила от судей за свой прокат 78,84 балла, из которых — более 44 баллов за техническую составляющую. Этот результат позволил ей выиграть короткую программу на турнире в Саранске.

Софья Акатьева является действующей чемпионкой России среди юниоров — год назад она выиграла турнир в Красноярске.