Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева одержала победу в короткой программе на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Турнир сегодня, 20 января, стартовал в Саранске.

В короткой программе Акатьева исполнила каскад с тройным акселем и набрала за прокат 78,84 балла.

На втором месте пока располагается фигуристка из ЦСКА Софья Самоделкина, она также справилась с каскадом тройной аксель — тройной тулуп и набрала 75,51 балла.

На третьем месте пока Аделия Петросян с результатом в 71,97 балла.

На четвертом месте — Вероника Жилина (69,91 балла), на пятом — Алина Горбачева (68,72 балла), на шестом — Софья Муравьева (68,38 балла), у нее не получился каскад с тройным акселем (степаут, второй прыжок не был засчитан).