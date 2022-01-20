Американские фигуристы Одри Лу и Миша Митрофанов выиграли короткую программу турнира спортивных пар в рамках Чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2022 года.

Турнир стартовал сегодня, 20 января, в Таллине — там на прошлой неделе состоялся чемпионат Европы.

Фигуристы набрали за прокат в короткой программе 68,35 балла, откатав программу без грубых ошибок.

На втором месте пока располагается пара из Канады Эвелин Уолш/Треннт Мишо, они набрали за прокат 65.42 балла, допустив помарки на тройной подкрутке и на вращении.

На третьем месте сейчас идут ещё одни представители США — это Эмили Чан и Спенсер Акира Хоу. Результат этой пары — 64,47 балла.

Произвольную программу на чемпионате четырёх континентов пары покажут в субботу, 22 января.