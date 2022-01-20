Российская фигуристка, чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева высказалась насчёт подготовки к Первенству России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске.

Слова Акатьевой цитирует портал Sport24.

По словам фигуристки, готовиться к Первенству России при долгом перерыве от стартов не было тяжёлым.

«Я расстроилась, когда мне сказали, что не будет соревнований. Это были важные соревнования — финал Гран-при и чемпионат России», — сказала Акатьева, добавив, что на данный момент перед ней стоит цель — чисто откатать произвольную программу, а уже после судьи решат, кто поедет на юниорский чемпионат мира.

«Сколько максимум? Не скажу пока, завтра увидите», — сказала Акатьева, уйдя от вопроса о количестве элементов ультра-си в произвольной программе.