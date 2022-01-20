Журналист TSN Боб Маккензи назвал свой рейтинг главных фаворитов драфта НХЛ 2022 года. В тридцатку претендентов вошли два представителя России.

Форвард системы «Авангарда» Иван Мирошниченко занял в рейтинге шестое место, а нападающий «Металлурга» Данила Юров — восьмое. Павел Минтюков, выступающий в канадском «Сагино Спирит», занимает 16-е место в топе, а Александр Перевалов из «Локомотива» — 24-е.

Возглавил же топ драфта по версии TSN канадский форвард Шейн Райт. Помимо него, в топ-5 вошли американец Логан Кули, финн Йоаким Кемелль, канадец Мэтью Савой и словак Юрай Слафковски.

Между Мирошниченко и Юровым в рейтинге расположился Давид Йиричек из Чехии. Замкнули десятку словак Шимон Немец и канадец Конор Гики.

Драфт НХЛ-2022 пройдёт 7-8 июля.