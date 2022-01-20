Сегодня, 21 января, Россия встретится с Испанией в матче главного турнира мужского чемпионата Европы по гандболу. Игра пройдёт на «Словнафт Арене» в столице Словакии Братиславе и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Сборная России сенсационно выиграла все три матча предварительного раунда: 29:27 с Литвой, 23:22 с Норвегией и 36:27 со Словакией. В первой игре основного раунда россияне уступили Швеции 23:29.я

Испанцы также победили во всех трёх встречах предварительного раунда: 28:26 с Чехией, 32:28 со Швецией и 28:24 с Боснией и Герцеговиной.

В основном раунде 12 команд разделены на две группы по шесть команд. Первые два места в каждой группе пройдут в полуфинал, третьи разыграют 5-6 место.