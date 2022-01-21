Сегодня, 21 января, состоится женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве. Старт гонки будет дан в 16:15 по московскому времени, первой на дистанцию уйдёт норвежка Ингрид Тандервольд.

В забеге примут участие три россиянки. Валерия Васнецова стартует под 24-м номером, Ирина Казакевич — номер 44, Ульяна Нигматуллина — 69-я. Всего планируется участие ста биатлонисток.

Эта индивидуальная гонка — последняя перед Олимпиадой в Пекине. Накануне состоялась индивидуальная гонка у мужчин, которую выиграл Антон Бабиков, Саид Халили занял третье место, а Александр Логинов — седьмое.

В общем зачёте Кубка мира у женщин лидирует норвежка Марте Ольсбу Ройселанн. Лучшая из россиянок Кристина Резцова — 12-я, Ульяна Нигматулина — 20-я, Светлана Миронова — 21-я, Ирина Казакевич — 26-я, Валерия Васнецова — 32-я.