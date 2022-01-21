Сегодня, 21 января, состоятся матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В числе прочих свои игры проведут два российских теннисиста — Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Оба теннисиста выступят в вечерней сессии, которая начнётся ориентировочно в 12:30 по московскому времени.

Карацеву, «посеянному» под номером 18, предстоит игра с французом Адрианом Маннарино (69-й в рейтинге ATP). По пути к третьему кругу россиянин обыграл испанца Хауме Муньяра — 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4) — и Маккензи Макдональда из США (3:6, 6:2, 6:2, 6:3).

Карену Хачанову (28-й номер «посева») предстоит игра с одним из самых успешных теннисистов последних лет — пятой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (шестой «сеяный»). В первом круге Хачанов обыграл американца Дениса Кудлу — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), а во втором — француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:0, 7:5.

В третий круг также пробились россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, которые позднее встретятся с Марином Чиличем и Ботиком ван де Зандсхульпом соответственно.

В женском одиночном разряде сегодня запланирован один матч с участием россиянки: Вероника Кудерметова (28-й номер «посева») встретится с пятой «сеяной» гречанкой Марией Саккари. Сессия с их матчем стартует в 5:00 по Москве.

Кудерметова стартовала на Australian Open с победы над американкой Клэр Лью (6:4, 6:4), а во втором круге обыграла румынку Елену Габриэлу Рузе (6:2, 7:5).

Также в третий круг пробились Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина, которые встретятся позднее с Сораноы Кырстей и Игой Швентек соответственно.