Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и сможет принять участие в гонках этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Информацию об этом сообщает Союз биатлонистов России в официальном телеграм-канале. На этапе в Антхольце в расписании у мужчин остались еще две гонки: эстафета (23 января) и масс-старт (22 января).

Латыпов полностью пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Незадолго до старта гонок в Оберхофе биатлонист сдал положительный тест на коронавирус, после чего был помещен на двухнедельный карантин. Форму спортсмен поддерживал в гостинице на тренажерах, а также работал на стрельбище в Оберхофе.

Несмотря на случай с коронавирусом, Латыпов вошел в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.