Японская фигуристка Маи Михара выиграла короткую программу на Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию 2022 в Таллине.

Спортсменка чисто откаталась с техническим набором: двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, сольный тройной флип, получив за прокат 72,62 балла.

На втором месте расположилась кореянка Ха Ен Ли, ее результат — 69,97 балла, прокат вышел с аналогичным контентом, но в бонусной зоне стоит двойной аксель.

На третьем месте — еще одна фигуристка из Южной Кореи Ким Йе Лим, она получила 68,93 за свой прокат, фигуристке отметили неясное ребро на лутце.

Кореянка Ю Ен — пока только четвертая, она набрала 67,86 балла за прокат с бабочкой на тройном акселе.