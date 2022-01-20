Петербургский баскетбольный «Зенит» проиграл «Монако» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра прошла в Петербурге на «Сибур-Арене» и завершилась победой «Монако» со счётом 86:75. Счёт по периодам — 18:17, 18:15, 21:18, 29:27 — все периода завершились с преимуществом команды гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал баскетболист «Монако» Майк Джеймс, на его счету 21 очко. В составе «Зенита» 18 очков набрал Джордан Мики.

Отметим, этот матч стал для «Зенита» первым в Евролиге в 2022 году. Игра против миланской «Олимпии» была перенесена из-за коронавируса в команде «сине-бело-голубых». До этого у «Зенита» длилась серия из четырех побед подряд в регулярном чемпионате Евролиги — подпечные Хави Паскуаля обыгрывали АСВЕЛ, «Монако», «Маккаби» и «Црвену Звезду».