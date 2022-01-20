Танцевальная пара из Москвы Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол идёт первой по итогам ритм-танца на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске.

Соревнования стартовали сегодня, 20 января, на «Саранск-Арене».

За свое выступление Кагановская/Ангелопол получили 72,95 балла. Фигуристы тренируются в группе Анжелики Крыловой.

На втором месте располагается еще одна московская пара — Софья Тютюнина/Александр Шустицкий из СШОР «Сокольники». Они уступили лидерам 0,14 балла и показали прокат на 72,81 балла.

На третьем месте пока идут фигуристы из Московской области Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, они представляют УОР №1. Ритм-танец пары оценили на 71,46 балла.

В прошлом году Первенство России среди юниоров выиграли Арина Ушакова и Максим Некрасов.