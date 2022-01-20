Бразильский нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто подпишет долгосрочный контракт с петербургским «Зенитом».

Информацию об этом сообщает портал «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, Альберто подпишет с «Зенитом» соглашение на 5 лет, стороны уже согласовали детали сделки.

Оставшееся время до конца сезона-2021/22 Альберто будет выступать в Бразилии за «Интернасьнал», а к «Зениту» присоединится летом 2022 года.

Ранее в СМИ всплывала возможная сумма трансфера Альберто — это около 20 миллионов евро.

Этот футболист может рассматриваться в качестве замены нападающему Сердару Азмуну. Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что Азмун хочет доиграть в «Зените» до окончания сезона, а затем покинуть клуб в статусе свободного агента.