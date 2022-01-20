Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о включении Андрея Мозалева в состав основной сборной России на Зимние Олимпийские Игры в Пекине 2022 года.

Слова Бестемьяновой цитирует «Матч ТВ».

Экс-фигуристка подчеркнула, что согласна со всем оглашённым списком, в частности, в мужском одиночном катании. По словам Бестемьяновой, Михаил Коляда проходит в состав как серебряный призёр чемпионата России, отборочного старта на Олимпийские Игры.

«Мозалев в конце декабря рассматривался запасным? Видите, Боженька за ним приглядывал – справедливость восторжествовала», – сказала Бестемьянова.

Напомним, в мужском одиночном катании Россию на Олимпиаде представят Михаил Коляда, Андрей Мозалев и Марк Кондратюк.