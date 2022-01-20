Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин вновь раскритиковал американского фигуриста Тимоти ЛеДюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде.

Слова Жулина цитирует портал Sport24.

«Он не знает, кто он — женщина или мужчина. То ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка. А он такой с бородой, достаточно пластичный…», — отметил Жулин, добавив, что четыре журналиста позвонили ему насчет Ледюка.

«На следующий день везде было написано, что Жулин назвал небинарного спортсмена уродом. Это все разошлось, разрослось, а одна очень страшная канадская девочка потом написала, что я должен извиниться», — отметил Жулин, вспомнив о призыве олимпийской чемпионки Меган Дюамель к санкциям со стороны Международного союза конькобежцев.