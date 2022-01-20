Главные новости дня из мира фигурного катания, тенниса, биатлона и других видов спорта — в традиционном дайджесте главных событий дня от NVsport за 20 января:

Известен состав российской команды фигуристов на Игры. Мозалев заменил Семененко

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом сборной на Олимпиаду в Пекине. Во всех видах сохранилась сборная с чемпионата Европы, кроме мужского одиночного катания: из основы Андрей Мозалев выстеснил Евгения Семененко.

Бабиков выиграл индивидуальную гонку на КМ по биатлону в Антхольце, Халили — третий

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Спортсмену удалось пройти все четыре огневых рубежа без промахов, на финише россиянин опередил представителя Норвегии Тарьея Бё на 9,7 секунды. С бронзовой медалью в гонке — еще один россиянин Карим Халили.

«Зенит» уступил дома «Монако» в 22-м туре Евролиги

Петербургский баскетбольный «Зенит» проиграл «Монако» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра прошла в Петербурге на «Сибур-Арене» и завершилась победой «Монако» со счётом 86:75. Счёт по периодам — 18:17, 18:15, 21:18, 29:27 — все периода завершились с преимуществом команды гостей.

Россия проиграла Швеции на чемпионате Европы по гандболу 2022 года

Мужская сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы 2022 года, уступив в матче группового этапа сборной Швеции. Игра прошла в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы и завершилась со счетом 29:23 в пользу представителей Швеции. Счет по таймам — 16:13, 13:10 в пользу Швеции.

Акатьева выиграла короткую программу на Первенстве России среди юниоров, Самоделкина и Петросян — в топ-3

Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева одержала победу в короткой программе на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. В короткой программе Акатьева исполнила каскад с тройным акселем и набрала за прокат 78,84 балла. В топ-3 по итогам короткой программы оказались Софья Самоделкина и Аделия Петросян.

Перешедший от Тутберидзе к Плющенко Рухин выиграл короткую программу на Первенстве России

Российский фигурист Егор Рухин выиграл короткую программу на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. За чистый прокат короткой программы с тройным акселем и каскадом во второй половине Рухин получил 86.09 балла от судей. В топ-3 по итогам короткой программы вошли Артём Ковалёв и Илья Яблоков.

Кагановская/Ангелопол выиграли ритм-танец на Первенстве России в Саранске

Танцевальная пара из Москвы Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол идёт первой по итогам ритм-танца на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске. За свое выступление Кагановская/Ангелопол получили 72,95 балла. В топ-3 также вошли Софья Тютюнина/Александр Шустицкий и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

Медведев справился с Кирьосом в четырех сетах и вышел в 3-й круг AO

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В четырех сетах он обыграл местного теннисиста Ника Кирьоса, занимающего 115-ю позицию в рейтинге ATP. Матч продолжался 3 часа и 4 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.