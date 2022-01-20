На Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 21 января, пройдут соревнования в произвольной программе у женщин.

Начало произвольной программы назначено на 16:05 по московскому времени.

После короткой программы лидером является ученица группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева. Она исполнила каскад с тройным акселем и набрала больше 78 баллов за свой прокат.

На втором месте пока располагается Софья Самоделкина, она также вставила в программу каскад с тройным акселем и набрала более 75 баллов.

На третьем месте — фигуристка Аделия Петросян, с чистым прокатом она смогла получить более 71 балла.

В топ-6, в сильнейшую разминку, также вошли Вероника Жилина, Алина Горбачева и Софья Муравьева.