На Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 21 января, состоится произвольная программа у юношей. Турнир принимает Саранск.

Старт произвольной программы у юношей назначен на 13:15 по московскому времени.

После короткой программы в лидеры вышел Егор Рухин, ученик академии «Ангелы Плющенко». Он набрал более 86 баллов за свой прокат. Второе место занимает фигурист школы Александра Волкова Артем Ковалев, третье — Илья Яблоков из группы Виктории Буцаевой. Все спортсмены показали чистое катание с набором: тройной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Также в сильнейшую разминку прошли Андрей Анисимов (группа Буцаевой), Кирилл Сарновский («Ангелы Плющенко»)) и Николай Угожаев (школа Тамары Москвиной).