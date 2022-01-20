Комитет Всемирной организации здравоохранения призвал страны отменить или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает официальный сайт организации.

В ВОЗ пришли к выводу, что данные ограничения неэффективны и способствуют экономическому и социальному стрессу.

Отмечается, что омикрон-штамм коронавируса распространяется с большой скоростью, и закрытие границ не помогает сдержать его.

Также в рекоментациях ВОЗ отмечается, что власти стран всё равно могут принимать меры по снижению риска распространения коронавируса, включая тестирование приезжих или карантин.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте 2020 года. На данный момент в мире официально выявлено 341,8 миллиона случаев заражения COVID-19. 5,59 миллиона человек были официально признаны скончавшимися от коронавируса.