Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден». Победу одержали хозяева льда со счетом 4:3.

Дубль за «Бостон» оформил Давид Пастрняк. Также по шайбе забили Патрис Бержерон и Чарли Макэвоя.

В составе «Вашингтона» отличились Евгений Кузнецов, Ларс Эллер и Никлас Бекстрем.

Капитан «столичных» Александр Овечкин отдал результативный пас. Он ассистировал Кузнецову. На счету Овечкина 56 (27+29) очков в 41 матче текущего сезона.

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек отразил 29 бросков из 33. Линус Улльмарк из «Бостона» совершил 14 сейвов.

«Бостон» идет на восьмом месте Восточной конференции, «Вашингтон» занимает шестую строчку турнирной таблицы.