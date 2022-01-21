Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Оттавой Сенаторз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Победу в матче одержали хозяева со счетом 6:4.

В составе хозяев дубль оформил Майк Мэтисон. Также по голу на свой счет записали Доминик Сином, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

В составе «Оттавы» дубль оформил Джош Норрис. Также по разу отличились Дрейк Батерсон и Тим Шлюце.

Евгений Малкин находился на льду около 17 минут. Напомним, 12 января россиянин вернулся на лед после травмы. Он перенес операцию на колене и восстанавливался почти 7 месяцев. В первом же матче после возвращения Евгений забил шайбу и отдал результативную передачу.