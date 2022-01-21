В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден». Победу одержали хозяева льда со счетом 4:3.

За «Бостон» забили Патрис Бержерон, Чарли Макэвоя и Давид Пастрняк (дубль).

В составе «Вашингтона» отличились Евгений Кузнецов, Ларс Эллер и Никлас Бекстрем. Голевую передачу Кузнецову отдал Александр Овечкин. Капитан «столичных» повторил результат Сергея Зубова по количеству результативных передач в НХЛ.

Три хоккеиста досрочно завершили матч из-за травм. У «Бостона» вынужденно завершили встречу форварды Брэд Маршан и Антон Блид. «Вашингтон» потерял защитника Ника Дженсена. Пресс-службы обеих команд заявили, что хоккеисты получили травмы верхней части тела.