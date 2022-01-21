Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open. Она уступила во встрече третьего круга спортсменке из Греции Марии Саккари.

Сегодня, 21 января, Кудерметова уступила Саккари со счетом 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 22 минуты. Вероника совершила два эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт.

Мария Саккари четыре раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В 1/8 финала Саккари сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.

Australian Open проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира равен 54,7 млн евро. Действующая победительница женского турнира – японка Наоми Осака.