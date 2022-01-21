Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев разместил новые фотографии в «Инстаграме» после победы над представителем Греции Ником Кирьосой.

Матч состоялся вчера, 20 января. Победа позволила Медведеву пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

«Режим серьезности активирован«, – подписал фотографии Медведев.

Даниил впервые в карьере обыграл Ника Кирьоса. В 2019 году Медведев два раза проиграл гречанину. В следующем матче россиянин сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Он прошел в следующую стадию из-за отказа француза Ришара Гаске.

Медведев может встретиться с россиянином Андреем Рублевым на четвертьфинальной стадии Australian Open.

Турнир проходит с 17 по 30 января в Мельбурне.