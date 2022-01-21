Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал результаты индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Анхольце.

Напомним, Тарьей занял второе место и досрочно стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в этом виде гонок. Антон Бабиков стал первым, а Карим Халили занял третье место.

«Поздравляю Антона Бабикова и Карима Халили. У меня был шанс, но я оказался в русском сэндвиче. Счастлив, что сумел выиграть «Глобус» в зачете индивидуальных гонок и собрал всю коллекцию. Всем спасибо«, – написал Бё.

Тарьей Бё – олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, 11-кратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, где выступят сильнейшие биатлонисты планеты.