В Парадайс (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч между «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Ши Теодор. Результативную передачу на свой счет записал россиянин Евгений Дадонов.

За «Монреаль» забивали Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Майк Хоффман.

«Вегас» прервал серию из трех поражений, «Монреаль» проиграл матч после победы над «Далласом».

«Вегас» идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» занимает последнюю строчку таблицы на Востоке.

По восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф НХЛ. Они разыграют между собой «Кубок Стэнли».