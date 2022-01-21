Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон вышли в третий круг Australian Open в парном разряде.

Во втором раунде спортсменки обыграли представительниц Австралии Кимберли Биррелл и Шарлотт Кемпенаерс-Поч, которые получили уайлд-кард от организаторов. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2. Теннисистки находились на корте 2 часа 12 минут.

Анастасия и Ребекка три раза подали навылет, сделали пять двойных ошибок и реализовали 5 из 15 брейк-пойнтов.

Кимберли и Шарлотт совершили 5 эйсов, допустили четыре двойные ошибки и три брейк-пойнта.

Следующими соперницами Потаповой и Петерсон станут победительницы матча между Магдой Линетт/Бернаджой Перой и Самантой Стосур/Чжан Шуай.