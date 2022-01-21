В Саранске продолжается Первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Сегодня, 21 января, с произвольными программами выступят юноши.

Фигуристы начнут выступления в 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Егор Рухин лидирует после короткой программы. Представитель академии «Ангелы Плющенко» получил более 86 баллов за прокат. На втором месте идет ученик Александра Волкова Артем Ковалев. Тройку призеров замыкает представитель группы Виктории Буцаевой Илья Яблоков. Все фигуристы без ошибок исполнили тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп в короткой программе.

Также в сильнейшей, третьей разминке, выступят Николай Угожаев, Кирилл Сарновский и Андрей Анисимов.