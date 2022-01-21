Продолжается Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске. Сегодня, 21 января, с произвольной программой выступают юноши.
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В соревнованиях принимают участие 18 спортсменов. В заключительной, сильнейшей разминке выступят лидеры короткой программы.
Под 16-м стартовым номером на лед выйдет представитель СШОР «Москвич» Илья Яблоков. Он набрал 83,22 балла по итогам короткой программы.
17-м начнет выступление Артем Ковалев из Школы Александра Волкова. Судьи оценили его выступление в 85,02 балла.
Завершит произвольную программу Егор Рухин из академии «Ангелы Плющенко». Он набрал 86,09 балла.
Напомним, Рухин перешел к Плющенко от Этери Тутберидзе 4 января 2022 года после неудачного выступления на чемпионате России.
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