Президент UFC Дана Уайт рассказал о сроках возвращения экс-победителя промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.

«Думаю, он вернется летом, хотя нельзя говорить наверняка. Все будет зависеть от того, как будет заживать его нога, а также миллиона самых разных вещей, которые могут случиться до лета«, – заявил Уайт во время интервью на YouTube-канале ESPN MMA.

Президент UFC добавил, что не будет спекулировать на эту тему. Он дождется сообщения от самого Конора о том, что он начал полноценные тренировки и готов к возвращению в клетку.

Макгрегор провел последний бой в ночь с 10 на 11 июля на турнире UFC 264. Его противником был Дастин Порье. Конор проиграл бой, сломав ногу в первом раунде.