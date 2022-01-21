В Саранске продолжается Первенство России среди юниоров. Сегодня, 21 января, с произвольными программами выступят девушки.

Начало соревнований запланировано на 16:05 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

После короткой программы лидирует воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева. Фигуристка исполнила каскад с тройным акселем. Она набрала более 78 баллов за прокат.

На втором месте расположилась Софья Самоделкина из ЦСКА, получившая более 75 баллов. Она также сделала каскад с тройным акселем.

Третье место заняла Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Она набрала более 71 балла, откатав короткую программу без ошибок.

В сильнейшую, третью разминку также вошли Софья Муравьева и Вероника Жилина из академии «Ангелы Плющенко»и Алина Горбачева из Тверской области.