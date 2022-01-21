В Национальной хоккейной лиге в ночь с 20 на 21 января состоялось девять матчей регулярного чемпионата. Российские хоккеисты приняли участие во всех и в большинстве набрали очки.

«Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» 4:3. Счёт в матче открыл российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов на 5-й минуте. Его соотечественник Александр Овечкин выступил ассистентом.

Через 50 секунд «Бостон сравнял счёт – отличился Давид Пастрняк. Во втором периоде на 29-й минуте Пастрняк оформил дубль. Ларс Эллер на 37-й снова сделал счёт равным.

Джейк Дебраск вновь вывел «Брюинз» вперёд в третьем периоде на 50-й минуте. Через полминуты Никлас Бэкстрём забросил третью шайбу «Вашингтона». Но овертайма в игре не получилось: за 45 секунд до конца третьего периода Чарльз Макэвой нанёс победный бросок – 4:3.

Ещё один российский игрок «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов – пропускал встречу из-за дисквалификации, а вратарь Илья Самсонов остался в запасе.

«Питтсбург» удержал победный счёт в игре с «Оттавой» — 6:4. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин после восстановления от травмы в очередной раз не ушёл со льда без очков: на его счету заброшенная шайба. Сейчас у Малкина стало 5 (3+2) очков в 5 матчах сезона.

Счёт в игре открыл другой нападающий «Пингвинов» Доминик Симон на 5-й минуте. Дрейк Батерсон на 11-й забросил ответную шайбу. После этого «Питтсбург» провёл четыре шайбы подряд. Малкин на 12-й минуте вывел команду вперёд, Майкл Мэтсон оформил дубль (16-я и 39-я), а ещё один гол забил капитан команды Сидни Кросби (32-я).

В третьем периоде «Сенаторз» сократили отставание до минимума: голами отметились Тим Штюцле (42-я) и Джош Норрис (44-я и 49-я). На последней минуте Джейк Гюнцель поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб дважды по ходу встречи получал двухминутный штраф. Никита Зайцев пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

«Флорида» разгромила «Эдмонтон» 6:0. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 40 бросков в створ ворот и сделал «сухарь». Шайбы у «Пантерз» забросили Александр Барков (26-я и 48-я), Картер Верхаге (29-я), Энтони Даклер (56-я), Сэм Беннетт (57-я) и Оуэн Типпетт (59-я). На счету Сэма Рейнхарта три голевых паса, а в эпизоде с последним голом результативную передачу отдал россиянин Максим Мамин.

Все шесть шайб у «Ойлерз» пропустил Микко Коскинен, а россиянин Илья Коновалов остался в запасе.

«Даллас» одержал волевую победу над «Баффало» — 5:4. Главным героем встречи стал защитник «Старз» Джон Клингберг, сделавший четыре голевых передачи. «Баффало» повёл в начале первого периода 2:0 – голами отметились Расмус Далин (3-я) и Джек Куинн (7-я). Джейсон Робертсон отыграл одну шайбу (17-я), но Дилан Козенс восстановил преимущество в две шайбы (22-я). Руп Хинц (26-я) и Тайлер Сегин (32-я) смогли сравнять счёт, в эпизоде с голом последнего результативный пас отдал Денис Гурьянов. «Сэйбрз» снова вышли вперёд благодаря броску Алекса Туха (35-я). В третьем периоде «Даллас» вырвал победу: Сегин сделал дубль (53-я), а Джейсон Робертсон нанёс решающий бросок (57-я).

Российский форвард «Старз» Александр Радулов пропускал игру, поскольку попал в ковид-протокол.

«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Монреаля» — 4:3. В первых двух периодах «Голден Найтс» выходили вперёд, а «Канадиенс» сравнивали счёт. На гол Чендлера Стивенсона (4-я) с передачи Евгения Дадонова «Монреаль» ответил броском Майкла Пеццетты (16-я), а на шайбу Уильяма Карлссона (32-я) отличился Тайлер Тоффоли (35-я).

В третьем периоде уже «Монреаль» вышел вперёд – гол забил Майк Хофманн (47-я), а Джонатан Маршессо перевёл встречу в овертайм (52-я). Победный бросок нанёс Ши Теодор (62-я).

Помимо Дадонова, во втором звене «Вегаса» вышел защитник Даниил Мироманов, а за «Монреаль» сыграл Александр Романов.

«Сиэтл» одолел «Сан-Хосе» со счётом 3:2. Уже на первой минуте «Шаркс» открыли счёт – Томас Гертл забил, а Александр Барабанов отдал ему результативную передачу. «Кракен» забросил три ответных шайбы – дубль сделал Карсон Сауси (25-я и 29-я), ещё один гол забил Кале Ярнкрок (47-я). До минимума счёт смог сократить Тимо Майер (50-я). Форвард «Сан-Хосе» Николай Кныжов пропускал игру из-за травмы.

«Колорадо» обыграл на выезде «Лос-Анджелес» 4:1. Единственную шайбу «Кингз» провёл Анже Копитар (29-я), у «Эвеланш» отличились Микко Рантанен (10-я), Кифер Шервуд (24-я), Николя Обе-Кубель (45-я) и Девон Тэвйз (59-я). В четвёртом звене «Колорадо» на лёд вышел Михаил Мальцев, а Валерий Ничушкин попал в ковид-протокол.

«Нэшвилл» победил «Виннипег» со счётом 5:2. В первом периоде «Предаторз» повели 3:0 благодаря шайбам Ээли Толванена (5-я), Микаэля Гранлунда (12-я) и Райана Джохансена (18-я). Пьер-Люк Дюбуа (27-я) сократил отставание, Люк Кунин (33-я) вернул гандикап в три гола. Марк Шайфли (41-я) забросил вторую шайбу «Джетс», но Таннер Жанно на 60-й поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

В составе победителей на лёд вышел Яков Тренин, в составе проигравших – Евгений Свечников. Российский голкипер «Виннипега» Михаил Бердин остался в запасе.

Наконец «Коламбус» обыграл «Филадельфию» 2:1. На голы Оливера Бьоркстранда (32-я) и Патрика Лайне (46-я) «Флайерз» ответили броском Джералда Мэйхью (53-я). За победителей сыграл Егор Чинахов, за проигравших в первом звене с ассистентской нашивкой вышел Иван Проворов. Ещё два российских игрока «Блю Джекетс» — Даниил Тарасов и Владислав Гавриков – пропустили поединок из-за травмы паха и ковид-протокола соответственно.