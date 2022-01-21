Депутаты Государственной думы РФ единогласно приняли закон об индексации пенсии неработающим гражданам на 8,6%, то есть выше инфляции.

Таким образом, индексация будет произведена с 1 января, то есть первые проиндексированные выплаты будут проведены в феврале.

Соответствующее решение ранее поручил подготовить президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что инфляция составит выше прогнозируемых 4%, которые предполагались во время работы над бюджетом. Тогда пенсии планировалось проиндексировать на 5,9%.

Таким образом, получившим пенсии в декабре-январе выплаты доиндексируют. За январь граждане получат доплату в виде разницы между повышением на 8,6 и 5,9 процента.

После индексации средний размер пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля.

Совет Федерации собирается рассмотреть проект 26 января