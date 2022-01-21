Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Он отыграл на ноль в матче с «Эдмонтоном» (6:0), отразив 40 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня был признан форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон. Он набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз».

Третья звезда – форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, забивший дубль в ворота «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «Бостона» со счетом 4:3. Голевой пас на Кузнецова в матче отдал Александр Овечкин.

Сергей Бобровский сыграл первый «сухой» матч в сезоне и 35-й за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге. 33-летний голкипер вышел на третье место среди россиян по количеству шат-аутов, обойдя Семена Варламова и Илью Брызгалова.