Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостона» (3:4). Это позволило россиянину увеличить отрыв от преследователей в гонке бомбардиров. На счету Овечкина стало 56 очков: 27 голов и 29 передач.

Вторым в списке бомбардиров идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 54 (26+28) очка. Тройку замыкает Джонатан Юбердо из «Флориды», который также набрал 54 (15+39) очка.

Овечкин с 27 голами также лидирует и в гонке снайперов, обходя на одну шайбу Драйзайтля и на две — Остона Мэттьюса и Криса Крайдера.