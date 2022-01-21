Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о результатах работы главного тренера команда из Подмосковья Игоря Черевченко в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Игорь Геннадьевич нацелен на результат, уверен в себе. Что касается вины, то здесь совокупность факторов, которые повлияли на промежуточный результат в таблице. Абсолютно не считаю крайним тренера в этой ситуации«, – цитирует Габулова «Спорт-экспресс».

Напомним, Игорь Черевченко уходил из «Химок» 25 октября и вернулся обратно 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Ющенко.

«Химки» ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков. 26 февраля «Химки» сыграют с «Динамо». Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.