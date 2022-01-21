«Рома» победила «Лечче» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии — 3:1. Счёт открыли гости — на 14-й минуте отличился Артуро Калабрези. На 40-й Мараш Кумбулья сравнял счёт, на 54-й Тэмми Абрахам забил победный мяч. Окончательный же счёт встречи установил узбекский нападающий Элдор Шомуродов на 81-й минуте с передачи армянина Генриха Мхитаряна.

Для 26-летнего Шомуродова это первый гол в Кубке Италии. До этого он в турнире провёл один матч в прошлом сезоне в составе «Дженоа» и отметился голевым пасом.

Шомуродов в России выступал за «Ростов», а летом 2020 года стал футболистом «Дженоа». Перед началом нынешнего сезона он перешёл в «Рому» к Жозе Моуринью. Всего в составе римлян Шомуродов провёл 27 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 передач во всех турнирах. В большинстве случаев (включая семь последних встреч подряд) Шомуродов выходит на замену на 15-25 минут игрового времени.