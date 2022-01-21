Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, почему биатлонистки допускают ошибки в стрельбе.

«В основном девушки проваливаются из-за своих эмоциональных, чисто женских качеств. Их вдруг несет ни с того ни с сего. Или вдруг прет по трассе – и под этим они свой контроль теряют, а потом вдруг появляются срывы«, – цитирует Шашилова Mataratings.

Старший тренер женской сборной России по биатлону добавил, что девушкам мешает психология и эмоциональная составляющая. Именно из-за них спортсменки совершают ошибки.

Сегодня, 21 января, биатлонистки примут участие в индивидуальной гонке в рамках седьмого этапа Кубка мира. Сборную России на соревнованиях представляют Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.