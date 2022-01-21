Известный YouTube-блогер и продюсер, болельщик ЦСКА Владимир Логинов (канал «Кино Огонь») прокомментировал трансферы армейского клуба в зимнее окно. В январе ЦСКА подписал контракты с двумя полузащитниками. Хесус Медина пришёл после истечения контракта с «Нью-Йорк Сити», а Юсуфа Языджи красно-синие арендовали у «Лилля».

«Без понятия, усилит ли Медина ЦСКА. Он играл в Америке, а в России, наверное, никто не смотрит MLS. Не могу сказать, насколько сильный игрок Медина. Это пока большая загадка, пока мы не увидим его в матчах. Но он правый вингер. На этой позиции у ЦСКА проблемы. В начале сезона Чалов выходил, потом всё как-то менялось. Если Медина найдёт взаимопонимание с Марио Фернандесом и если его собираются использовать справа, то всё у него может получиться. Но какой-то уверенности нет. А Языджи — это почти стопроцентное усиление. Это человек, приспособленный к европейскому чемпионату. Человек, который играл за чемпионов Франции. Надеюсь, он будет блистать на уровне Влашича. А Медина — это кот в мешке. Но зато он достался бесплатно, так что почему бы и нет?»

Также Владимир Логинов высказался о возможном уходе из ЦСКА защитника сборной России Игоря Дивеева:

«Не уверен, что если он уйдёт, то стоит вообще кого-то покупать. ЦСКА в последнее время играет в два защитника, за редким исключением. Есть Бийол, Дивеев, Васин, Магнуссон, Фукс, Карпов вернётся из аренды. Уйдёт Дивеев — на два места будут Бийол и Магнуссон. Или Бийол и Фукс, который, я надеюсь, всё-таки заиграет. Хочется уже увидеть Фукса в деле, а не на эти 10-15 минут, на которые он либо выходил и травмировался, либо выходил и удалялся. Если Дивеева всё-таки продадут, на что бы я зимой не очень рассчитывал, то, возможно, и не стоит никого покупать».

После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ с 30 очками. Отставание от «Сочи» составляет 1 очко, от «Динамо» — 6 очков, от «Зенита» — 8 очков.