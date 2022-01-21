На этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) стартовала женская индивидуальная гонка.

Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна на сайте телеканала «Матч ТВ».

В соревнованиях принимают участие 100 спортсменок. Они пробегут 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. На первом и третьем спортсменки будут стрелять из положения лежа, на втором и четвертом – стоя. За каждый промах биатлонистки получат одну минуту штрафа.

Сборную России на соревнованиях представляют три биатлонистки. Валерия Васнецова стартует под 24-м номером, Ирина Казакевич – под 44-м, Ульяна Нигматуллина уйдет на дистанцию 69-й.

Вчера, 20 января, мужчины приняли участие в индивидуальной гонке. Золото завоевал Антон Бабиков. Карим Халили замкнул тройку призеров.