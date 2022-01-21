Фанатский объединения московского «Спартака» провели встречу, по итогам которой было принято решение о бойкоте матче команды. Основной причиной стало принятие закона о введении Fan ID. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Незыгарь».

Фанаты решили, что бойкот будет действовать с момента возобновления второго круга чемпионата России по футболу. Решение приняли лидеры трех ведущих фанатских группировок «Спартака».

Фанаты, которые будут посещать матчи, будут отчислены из движения. Болельщикам можно ездить с командой по городам, но запрещено посещать стадионы.

Официальный текст решения будет подписан всеми фанатскими группировками «Спартака» на следующей неделе.

«Спартак» сыграет первый матч после зимнего перерыва с ЦСКА. Встреча состоится 26 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени.