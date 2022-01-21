На Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров стартовала произвольная программа у девушек.

Фигуристки вышли на лед в 16:05 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Лидером после короткой программы стала Софья Акатьева. Подопечная Этери Тутберидзе набрала более 78 баллов за прокат с каскадом с тройным акселем.

На втором месте расположилась представительница СШОР ЦСКА Софья Самоделкина. Она также чисто исполнила каскад с тройным акселем и набрала больше 75 баллов.

Тройку призеров замкнула еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Она набрала более 71 балла за прокат.

В сильнейшую, третью разминку также попали Вероника Жилина и Софья Муравьева из академии «Ангелы Плющенко».