Российский биатлонист Эдуард Латыпов начал готовиться к гонкам в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ».

Вчера, 20 января, Латыпов прибыл в Антхольц из Оберхофа, где находится на карантине после сдачи положительного теста на коронавирус. В Германии Эдуард продолжал тренироваться, так как не чувствовал симптомов болезни. Он занимался в номере, а затем продолжил тренировки на лыжне.

Завтра, 22 января, в Антхольце пройдет мужской масс-старт. Гонка начнется в 14:50 по московскому времени. Мужская эстафета состоится 23 января и начнется в 14:15 по московскому времени.

Эдуард Латыпов включен в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.