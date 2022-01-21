Российский биатлонист Карим Халили не примет участия в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Об этом сообщает «Матч ТВ».

О причинах снятия с гонки рассказал старший тренер сборной России Юрий Каминский.

«Мы так планировали изначально«, – заявил Каминский.

Напомним, ранее Карим Халили попал в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Мужской масс-старт состоится 22 января. Старт гонке будет дан в 14:15 по московскому времени.

Вчера, 20 января, Карим Халили занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира. Золото завоевал Антон Бабиков. Вторым стал норвежский биатлонист Тарьей Бё. Он досрочно выиграл общий зачет Кубка мира в этом виде гонок.