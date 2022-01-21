Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлениях лыжника национальной команды Сергея Устюгова.

«Сергей в этом году совсем другой человек. Поэтому я сейчас про него вообще ничего не говорю, я очень боюсь сглазить. Он собрался, собрал все свои эмоции в кулак, он дисциплинировался«, – заявила Вяльбе в эфире «Радио Спорт».

Президент ФЛГР добавила, что в циклических видах спорта достаточно тяжело постоянно выступать на высоком уровне. Она считает, что можно бегать 8-10 лет перед тем, как результаты пойдут на спад.

Вяльбе считает, что Устюгов заслуживает олимпийских медалей. По мнению Елены, Сергей достоин даже золота Игр.

Напомним, Сергей Устюгов попал в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.