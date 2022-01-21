Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о реакции лыжника национальной команды Глеба Ретивых на непопадание в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Я знаю, что Ретивых обиделся, даже говорил какие-то не очень приятные для нас как тренеров слова. Но знаете, здесь не должно быть обиды, поскольку результаты, к сожалению, говорят нам о том, что он сейчас не в лучшей форме«, – заявила Елена Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Президент ФЛГР добавила, что не совсем справедливо было бы брать Ретивых на Игры в Пекине из-за того, что он пропустил Олимпиаду четыре года назад. Вяльбе заявила, что жизнь очень жестокая.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.