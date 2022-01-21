Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в клуб английской Премьер-лиги «Бернли». Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, руководство «бордовых» готово заплатить за иранского форвард около 12 млн евро. Ранее Азмуна хотел подписать «Лион», но французы не смогли договориться о финансовых условиях с «Зенитом».

Руководство команды из Санкт-Петербурга пока не спешит отпускать Азмуна. Селекционеры пока не нашли ему замену.

В текущем сезоне Сердар Азмун сыграл в 21 матче за «Зенит». Футболист забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение Азмуна с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце сезона. Его рыночная стоимость оценивается в 25 млн евро. Сердар играет за «Зенит» с января 2019 года.