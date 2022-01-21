26 января в России официально открывается зимнее трансферное окно. Клубы уже ведут активную работу по усилению состава на вторую часть чемпионата России. Не остаётся в стороне и «Зенит». Чемпионы России обладают сильнейшим составом в РПЛ, но продолжают искать пути усиления. Тем более, что один из лидеров команды всё ещё может покинуть клуб.

NVsport представляет всю подробную информацию о трансферах футболистов сине-бело-голубых и сопутствующих слухах.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Никита Хайкин (вратарь, 26 лет, «Буде-Глимт»). В чемпионате Норвегии: 29 матчей, 23 пропущенных мяча

Вопрос основного вратаря для «Зенита» остаётся актуальным. Кержаков уже немолод, Крицюк нестабилен. Контракты обоих истекают летом, правда, у последнего есть опция автоматического продления.

В этой связи проблема первого номера может быть решена за счёт приобретения Никиты Хайкина, ставшего открытием нынешнего сезона. Его «Буде-Глимт» второй раз подряд стал чемпионом Норвегии, а заодно пошумел в Европе, разгромив, в частности, «Рому» Жозе Моуринью 6:1.

По слухам «Зенит» может предложить за Хайкина своего воспитанника Александра Васютина. Последний провёл несколько достойных матчей за «Юргорден», но пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Нурали Алип (защитник, 22 года, «Кайрат»). В чемпионате Казахстана: 25 матчей

Молодой защитник «Кайрата» поехал на сборы «Зенита» в ОАЭ, где принял участие в нескольких тренировках и двусторонках. Контракт с ним пока не подписан.

Если Алип перейдёт в «Зенит», то не будет занимать легионерскую вакансию: Казахстан входит в ЕАЭС, и футболисты из этой страны не считаются в РПЛ иностранцами.

Алексей Миранчук (полузащитник, 26 лет, «Аталанта»). В чемпионате Италии: 12 матчей, 1 гол

Слухи о переходе Миранчука становятся всё менее актуальными. Хавбек гораздо ближе к аренде в «Дженоа», а главное – сама «Аталанта» не хочет его отпускать. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход россиянина из-за ситуации с коронавирусом: бергамаски уже лишились нескольких игроков.

Иван Сергеев (нападающий, 26 лет, «Крылья Советов»). В чемпионате России: 18 матчей, 6 голов

Сергеев пока остаётся единственным зимним трансфером «Зенита», и по последним данным становится непонятным, зачем вообще нужен был этот трансфер. Ходили слухи, что петербуржцы расстанутся с Артёмом Дзюбой, но гендиректор Александр Медведев окончательно пресёк эти разговоры: форвард останется в Петербурге. Неясная ситуация и с Сердаром Азмуном, который то ли уйдёт, то ли не уйдёт, а на его позицию нашлось уже несколько потенциальных сменщиков. С учётом того, что «Зенит» в нынешнем сезоне предпочитает тактику с одним центрфорвардом, Сергеев рискует основательно осесть на скамейке запасных и выпасть из обоймы сборной.

Юри Альберто (нападающий, 20 лет, «Фламенго»). В чемпионате Бразилии: 33 матча, 12 голов

Сделка по Юри Альберто, по многочисленным слухам, уже завершена. «Зенит» нарастит бразильскую диаспору талантливым форвардом, который подпишет пятилетний контракт с чемпионами России. Правда, речь идёт лишь о летнем трансфере, так что в этом сезоне Юри Альберто ждать в Северной столице не стоит.

Судя по всему, покупка бразильца – это знак того, что Азмуна летом в «Зените» не будет.

Адам Букса (нападающий, 25 лет, «Нью-Ингленд Революшн»). В MLS: матча, 17 голов

Несмотря на новости о Юри Алберто, «Зенит» не исключает возможности ухода Азмуна и зимой. Поэтому ищет ему замену уже сейчас. Одним из вариантов этой замены называется поляк Адам Букса из MLS. Форвард уехал в Северную Америку в 2020 году, а в этом раскрылся по полной программе и даже попал в сборную страны. За польскую национальную команду Букса провёл пять матчей и забил пять мячей (четыре из них, правда, в ворота Сан-Марино). Так что вполне возможно, что в России мы его увидим. Если не в «Зените», то в форме сборной в мартовском стыковом матче.

Алассан Плеа (нападающий, 28 лет, «Боруссия» М). В чемпионате Германии: 18 матчей, 3 гола

Впрочем, ради замены Азмуну «Зенит» может и не лететь за тридевять земель в США, а подыскать более близкий вариант. Алассан Плеа не демонстрирует такую же впечатляющую статистику, как Букса, но и уровень немецкой бундеслиги несравнимо выше, чем MLS. Впрочем, Александр Медведев пока что опроверг информацию об интересе к форварду. Пока что.

ПОТЕРИ

Даниил Одоевский (вратарь, 18 лет). В ФНЛ-2 за «Зенит-2»: 6 матчей, 7 пропущенных мячей

Кирилл Кравцов (полузащитник, 19 лет). В РПЛ: 10 матчей, в ФНЛ-2 за «Зенит-2»: 4 матча

Оба молодых футболиста должны отправиться в «Нижний Новгород» спасать легенду «Зенита» Александра Кержакова. Команда Кержакова неплохо начала сезон, но затем забуксовала и ушла на перерыв в зоне стыков.

Если Одоевскому будет непросто выиграть конкуренцию у опытного Артура Нигматуллина, то Кравцов способен усилить полузащиту новичка РПЛ уже сейчас. Впрочем, оба трансфера пока что не состоялись, и нижегородцы ограничились покупками двух белорусов сомнительного качества.

Эмануэль Маммана (защитник, 25 лет). В РПЛ: 4 матча за «Сочи»

Сказать об уходе Мамманы необходимо, поскольку это пока единственная официальная потеря «Зенита» в зимнее трансферное окно. Но, справедливости ради, аргентинский защитник уже давно не играл за петербуржцев, а в этом сезоне выпал и из состава «Сочи». Обретать уверенность заново Маммана отправился в родной «Ривер Плейт».

Магомед Оздоев (полузащитник, 29 лет) В РПЛ: 3 матча

Оздоев под конец года восстановился после тяжёлой травмы и, по всей видимости, входит в обойму игроков Сергея Семака. Тем не менее, его контракт летом истекает, и новостей или слухов о продлении пока что нет. Оздоева хочет видеть в составе «Динамо», но, по всей видимости, если трансфер и состоится, то не раньше лета. Тем более трансфер в клуб-конкурент.

Сердар Азмун (нападающий, 26 лет). В РПЛ: 15 матчей, 7 голов

Итак, следим за руками. Азмуна сперва очень хотел подписать «Лион». Клуб лишался в январе ряда форвардов из-за Кубка Африки и срочно искал усиление. Тем не менее, Кубок Африки сейчас в разгаре, и смысла «Лиону» подписывать кого-то сейчас, уже нет. Скоро нападающие начнут возвращаться.

Новым претендентом на Азмуна назывался «Ювентус». Но стороны, по последним данным, так и не договорились о контракте. «Зенит» настаивал на 5 миллионах евро, «Юве» не готов был платить такую сумму за футболиста, который не имеет опыта игры в топовых чемпионатах, а летом и вовсе станет свободным агентом.

Новым претендентом на Азмуна назывался «Милан». Но вот только сами «россонери» не очень-то и хотели подписывать иранца.

Александр Медведев заявил, что Азмун останется в «Зените» зимой на 99%. И сейчас всё к этому идёт. До закрытия трансферного окна в Европе осталось десять дней, а Азмун занимается на сборах в ОАЭ. По всей видимости, «Зенит» упустил шанс продать форварда за хорошие деньги летом или хотя бы за какие-то деньги зимой. В июне Азмун уйдёт бесплатно, о чём говорит уже Сергей Семак. Если так всё и произойдёт, то Ивану Сергееву придётся прыгнуть выше головы, чтобы закрепиться в основе «Зенита», а слухи об Адаме Буксе и Алассане Плеа так и останутся слухами.

Артём Дзюба (нападающий, 33 года). В РПЛ: 17 матчей, 10 голов

По всей видимости, это последнее упоминание Дзюбы в контексте ухода из «Зенита» этой зимой. «Рубин» хотел подписать форварда, но в Петербурге не захотели отпускать своего лидера атак. По слухам, в дело вмешались рекламные контракты. Дзюба сейчас – лицо «Зенита», и расстаться с ним значит радикально изменить рекламную кампанию. Удастся ли его сохранить летом на фоне истекающего контракта – пока большой вопрос.