Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, что снятие с масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце Карима Халили не связано с положительным тестом на коронавирус у его девушки Екатерины Бех.

«Сегодня утром пришли результаты тестов, взятых у наших накануне – все отрицательные. О том, что Халили пропустит эту гонку, Юрий Михайлович Каминский заранее объявлял. Это было плановое решение, не связанное с тестом Бех«, – цитирует Аверьянова Metaratings.ru.

Напомним, ранее появилась информация о том, что биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех, которая встречается с Халили, сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка отправилась на самоизоляцию на Украину. Ранее она готовилась к выступлению на чемпионате Европы в немецком Арбере.